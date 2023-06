Pri bombovom útoku zahynul guvernér afganskej provincie Badachšán

Kábul 6. júna (TASR) — Pri bombovom útoku prišiel v utorok o život Nísár Achmad Achmádí, guvernér afganskej provincie Badachšán. Výbušnina bola nastražená v aute, ktorým samovražedný atentátnik narazil do guvernérovho vozidla. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Útok na Achmádího sa odohral v hlavnom meste regiónu Fajzabád. Pri výbuchu zahynul aj šofér vozidla naloženého výbušninami, zranenia utrpelo ďalších šesť osôb. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Útok sa odohral len niekoľko mesiacov po tom, čo bol vlani v decembri za podobných okolnostiach zabitý šéf miestnej polície. K zodpovednosti za tento útok sa prihlásila organizácia Islamský štát (IS).



Agentúra AFP pripomína, že hoci Taliban aj IS vyznávajú ideológiu sunnitského islamu, IS sa snaží vytvoriť celosvetový islamský kalifát a Talibanu ide len o ovládanie Afganistanu. Odkedy Taliban prevzal moc v tejto ázijskej krajine, IS tam vykonal desiatky útokov, pri ktorých zomrelo alebo utrpelo zranenia množstvo ľudí.