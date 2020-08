Pri útoku Islamského štátu na väznicu zahynulo viac ako 20 ľudí

Džalálábád 3. augusta (TASR) – Pri útoku militantov z extrémistickej organizácie Islamského štátu na väznicu v meste Džalálábád na východe Afganistanu a následných bojoch s príslušníkmi afganských bezpečnostných síl zahynulo v noci na pondelok najmenej 21 civilistov a väzňov. Na slobodu uniklo viac ako 75 trestancov.



K útoku na väznicu došlo v nedeľu, deň po tom, ako afganské špeciálne jednotky údajne zabili vysokopostaveného člena afganskej vetvy IS. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters a AP.



Útok, ku ktorému sa prihlásili militanti z IS, sa začal v nedeľu večer, keď pri vstupe do väznice explodovalo vozidlo naložené výbušninami.



Následne začali militanti strieľať na príslušníkov ozbrojenej stráže. Boje pokračovali aj v pondelok ráno; podľa AP sa z areálu väznice ešte stále ozývala sporadická streľba.



Miestne úrady uvádzajú, že pri útoku zahynulo dosiaľ najmenej 21 ľudí a približne 43 ďalších utrpelo zranenia. V dôsledku chaosu, ktorý na mieste vypukol, utieklo z väzenia viac než 75 väzňov. V snahe zadržať ich musela polícia preskupiť svoje sily, píše Reuters.



Afganská tajná služba NDS v nedeľu informovala, že špeciálne jednotky zabili vysokopostaveného člena afganskej vetvy Islamského štátu Asadulláha Órakzaja. Došlo k tomu pri meste Džalálábád, ktoré je metropolou východoafganskej provincie Nangarhár. Ďalšie informácie o bezpečnostnej operácii, ktorá viedla k Órakzajovmu zneškodneniu afganské úrady neposkytli.



Afganská vetva IS je známa ako Islamský štát v Chorásáne (IS-K). Afganské úrady vlani v novembri deklarovali, že IS-K bol v Nangarháre úplne porazený.