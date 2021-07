Pri útoku na sídlo OSN zahynul príslušník vládnych síl

Herát 30. júla (TASR) - Pri útoku na sídlo OSN v západoafganskom meste Herát zahynul v piatok príslušník tamojších bezpečnostných síl. Informovala o tom agentúra AFP.



Počas bojov medzi Talibanom a vládnymi silami, ktoré vypukli na predmestí tejto provinčnej metropoly a prinútili k úteku množstvo ľudí, sa podľa Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) dostalo pod paľbu z granátometov i strelných zbraní aj hlavné sídlo OSN v Heráte. Podľa UNAMA útok vykonali "protivládne skupiny".



"Tento útok proti OSN je poľutovaniahodný a dôrazne ho odsudzujeme," uviedla vyslankyňa OSN pre Afganistan Deborah Lyonsová. Dodala, že páchatelia musia byť odhalení a "vzatí na zodpovednosť". Ako uvádza agentúra Reuters, podľa UNAMA sa pri útoku nezranil žiaden z jej pracovníkov.



Herát je druhou provinčnou metropolou v krajine, do ktorej Taliban vstúpil za posledných 24 hodín. Deň predtým povstalci vstúpili do hlavného mesta juhoafganskej provincie Helmand - Laškargáh, kde v súčasnosti taktiež prebiehajú boje s vládnymi silami, píše Reuters.



Novú, bleskovú ofenzívu vo viacerých oblastiach Afganistanu spustil Taliban po tom, ako Spojenými štátmi vedené zahraničné sily začali z územia tejto krajiny odsun. Ten by mal byť zavŕšený do konca augusta a urobiť tak bodku za ich takmer 20-ročným pôsobením v tejto stredoázijskej krajine.



Islamistický Taliban ovládol už rozsiahle územia Afganistanu vrátane hraničných priechodov či viacerých provinčných hlavných miest. Organizácia Human Rights Watch (HRW) varovala, že Taliban v obsadených oblastiach pácha násilnosti voči civilistom.