Pri útoku muža v Afganistane prišla o život novinárka a jej vodič

Kábul 10. decembra (TASR) - Televízna reportérka a jej vodič prišli o život pri útoku neznámeho ozbrojeného muža vo východoafganskej provincii Nangarhár. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Novinárku Malalai Maivandovú a jej vodiča zastrelili o 07.10 h (03.40 SEČ), keď v meste Džalálábád, metropole Nangarháru, cestovali do práce. Maivandová pracovala v tejto provincii štyri roky pre súkromnú televíznu a rozhlasovú stanicu Enikass. Jej riaditeľ obvinil z útoku "nepriateľov krajiny" a uviedol, že zamestnancom tohto telerozhlasu sa už predtým niekto vyhrážal smrťou.



V roku 2017 bolo niekoľko ľudí vrátane vodiča Enikassu zabitých pri výbuchu neďaleko sídla telerozhlasu. V roku 2018 riaditeľa Enikassu uniesli neznámi ozbrojenci, no neskôr ho prepustili.



K štvrtkovému útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. V provincii sú však aktívni militanti z Talibanu a Islamského štátu (IS).



Minulý mesiac prišli o život pri bombových útokoch v provincii Helmand v južnej časti Afganistanu a v hlavnom meste Kábul dvaja afganskí novinári.



Podľa mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) je pre novinárov Afganistan jednou z najnebezpečnejších krajín. V roku 2019 tam zavraždili najmenej desiatku žurnalistov a zamestnancov médií.