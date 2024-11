Afganistan: Pri útoku ozbrojenca zahynulo najmenej desať osôb

Kábul 22. novembra (TASR) - Najmenej desať ľudí zabil v provincii Baglán na severe Afganistanu ozbrojený muž, oznámil to v piatok hovorca ministerstva vnútra. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Muž strieľal na súfistov, ktorí sa zúčastnili na každotýždňovom rituáli vo svätyni v odľahlej oblasti v okrese Nahrín, pričom zabil desať ľudí," vyhlásil hovorca afganského ministerstva.



Bezprostredne po útoku nebolo zrejmé, kto stojí za útokom, píše agentúra Reuters



V rôznych častiach Afganistanu vrátane škôl, mešít a nemocníc v poslednom období útočí miestna odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá je hlavným súperom vládnuceho Talibanu. IS sa prihlásil aj k zodpovednosti za útok v centrálnej časti Afganistanu, ktorý sa odohral v polovici septembra a pri ktorom zahynulo 14 ľudí.



Afganské hnutie Taliban sa opätovne dostalo k moci po odchode vojakov USA a Severoatlantickej aliancie v polovici augusta 2021. Pri nástupe k moci Taliban sľuboval, že obnoví bezpečnosť v tejto vojnou zmietanej krajine, uvádza Reuters.