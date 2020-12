BOMBOVÝ ÚTOK V KÁBULE: Incident si vyžiadal obete, terčom bol politik

Príslušníci afganských bezpečnostných síl odstraňujú vrak vozidla po bombovom útoku v Kábule v nedeľu 20. decembra 2020. Pri výbuchu bomby v aute zahynulo najmenej osem ľudí a ďalších 15 osôb utrpelo zranenie, vrátane poslanca parlamentu. Foto: TASR/AP

Kábul 20. decembra (TASR) - Výbuch nálože uloženej v aute si vyžiadal v nedeľu v afganskej metropole Kábul deväť životov a najmenej dve desiatky zranených. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA.Medzi zranenými bol aj člen afganského parlamentu Muhammad Chán Wardak. Práve on mal byť cieľom útoku, píšu agentúry AFP a Reuters. K nedeľňajšiemu útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil.Afganské ministerstvo vnútra uviedlo, že podľa informácií tamojších spravodajských služieb sa militantné hnutie Taliban rozhodlo zvýšiť v mestách počet samovražedných a bombových útokov. Podľa rezortu vnútra militanti z Talibanu vykonali v priebehu posledných troch mesiacov 35 samovražedných a 507 bombových útokov pri ktorých prišlo o život najmenej 487 civilistov a takmer 1050 sa zranilo.K bombovému útoku došlo aj v piatok v provincii Ghazní na východe Afganistanu. Výbuch nálože pripevnenej k motorke si tam vyžiadal životy najmenej 15 detí.Mierové rozhovory medzi Talibanom a afganskou vládou, ktorých cieľom je ukončiť ozbrojený konflikt v krajine, sú pozastavené až do januára. Od septembra, keď sa tieto rokovania začali v katarskej metropole Dauhá, bol na území celého Afganistanu zaznamenaný prudký nárast ozbrojených stretov, v ktorých sa Taliban snažil získať prevahu.Vyjednávači Talibanu odcestovali do Pakistanu, kde sa v piatok stretli s tamojším premiérom Imranom Chánom. Chán vyzval obe strany konfliktu, aby obmedzili násilnosti a súhlasili s prímerím.