Pri výbuchu nastraženej výbušniny zahynulo najmenej 14 ľudí

Kábul 29. septembra (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo a niekoľko ďalších sa zranilo pri výbuchu nálože nastraženej na cestnej komunikácii v stredoafganskej provincii Dájkundí. Informovali o tom v utorok agentúry AFP a DPA.



Explózia nastala, keď mikrobus plný ľudí nabehol na trhavinu. Podľa tamojších úradov zahynulo sedem žien, päť detí a dvaja muži. K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil, avšak výbušniny nastražené na cestách sú metódou, ktorú často používa Taliban.



K útoku došlo v čase, keď medzi afganskou vládou a Talibanom prebiehajú v Katare mierové rozhovory.



Vôbec prvé rozhovory afganskej vlády s Talibanom, ktorý dlhé roky dialóg s Kábulom odmietal, sa začali 12. septembra v katarskej metropole Dauha. Sú súčasťou dohody, ktorú vo februári v Dauhe podpísali s Talibanom Spojené štáty.



Vnútroafganské rokovania sú dôležité pri úsilí o dosiahnutie trvalého mieru v Afganistane, ktorý by umožnil odchod jednotiek USA a NATO. Afganská vláda sa preto zaviazala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a tí zase 1000 zajatých príslušníkov afganských bezpečnostných síl.



Množstvo talibov, ktorých afganské úrady pred časom prepustili zo zajatia práve pod podmienkou začatia týchto mierových rozhovorov, sa však opäť chopili zbraní. Pokračovanie v páchaní násilia totiž považujú za kľúčový prostriedok vyjednávania s afganskou vládou, píše AFP.



V Afganistane bolo od januára do júna tohto roka zabitých 1282 civilistov; ďalších 2176 ľudí utrpelo v tom istom období zranenia. Vyplýva to zo správy misie OSN v Afganistane (UNAMA), zverejnenej koncom júla.



Tieto údaje však zároveň predstavujú 13-percentný pokles v počtoch zabitých a zranených nahlásených za to isté obdobie v roku 2019.