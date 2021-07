Taliban bude počas sviatku obetovania v stave obrany

Kábul 21. júla (TASR) – Afganské hnutie Taliban bude počas moslimského sviatku íd al-adhá len v stave obrany. Uviedli to v stredu zdroje hnutia. Taliban však formálne prímerie nevyhlásil. Informuje o tom agentúra AFP.



Militanti hnutia počas prebiehajúceho odsunu zahraničných jednotiek z krajiny vedú rozsiahle ofenzívy v celom Afganistane, zaberajú územia, obsadzujú hraničné priechody a obkľučujú mestá.



„Môžem potvrdiť, že počas íd al-adhá sme v stave obrany," citovala AFP jedného z hovorcov Talibanu, ktorý podrobnosti neuviedol.



Sviatok obetovania íd al-adhá je jedným z najvýznamnejších sviatkov v moslimskom kalendári. V Afganistane sa oslavy začali v pondelok a potrvajú do piatkového večera.



Počas predchádzajúcich moslimských sviatkov militanti vyhlásili prestávku v bojoch proti vládnym silám a poskytli tak obyvateľom Afganistanu krátky oddych a možnosť relatívne bezpečne navštíviť príbuzných, pripomína AFP.



Taliban však čelil kritike, že využíva prímeria na posilnenie svojich pozícií a doplnenie radov bojovníkov, aby potom mohol zaútočiť na afganské bezpečnostné sily.



Vyhlásenie Talibanu zaznelo deň po vyjadreniach afganského prezidenta Ašrafa Gháního, podľa ktorého hnutie dokázalo, že „nemá žiadnu vôľu ani úmysel pre mier". Len niekoľko minút pred začiatkom jeho prejavu dopadli do blízkosti prezidentského paláca, kde sa Ghání zúčastnil na modlitbách pri príležitosti sviatku obetovania, najmenej tri rakety. K útoku sa prihlásila skupina Islamský štát.



Viac než desať diplomatických misií v afganskej metropole Kábul vyzvalo tento týždeň na „bezodkladné ukončenie" súčasnej ofenzívy vedenej Talibanom s tým, že je v rozpore s tvrdeniami, podľa ktorých chce hnutie zabezpečiť politickú dohodu v záujme ukončenia konfliktu.