Taliban by mohol Kábul obsadiť do 90 dní

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Kábul 11. augusta (TASR) - Bojovníci islamistického hnutia Taliban by mohli afganskú metropolu Kábul izolovať od iných častí krajiny do 30 dní a do 90 dní by ju mohli obsadiť. Uviedli to nemenované zdroje z amerických tajných služieb, ktoré v stredu citovala agentúra Reuters.Taliban už v Afganistane ovládol deväť provinčných metropol. Stalo sa tak v rámci mohutnej ofenzívy, ktorú militanti spustili po tom, ako sa v máji z krajiny začali sťahovať zahraniční vojaci.Nemenovaný predstaviteľ Pentagón však zdôraznil, že sa prognóza amerických tajných služieb o dobytí Kábulu do 90 dní sa napokon nemusí naplniť. Afganské bezpečnostné sily by podľa neho mohli postup Talibanu ešte zastaviť, ak sa im podarí vyvinúť väčšie úsilie.Islamisti v súčasnosti ovládajú zhruba 65 percent územia Afganistanu. Ide prevažne o vidiecke oblasti, ale pod ich kontrolou sú už aj hlavné mesta deviatich z 34 afganských provincií.Všetky vstupné body do metropoly Kábul, ktorá leží v údolí obkolesenom horami, sú plné civilistov utekajúcich pred bojmi a násilím. Je preto ťažké zistiť, či do mesta medzi utečencami nevstupujú aj bojovníci Talibanu, citovala agentúra západný bezpečnostný zdroj z afganského hlavného mesta. "" uviedol zdroj.Americký prezident Joe Biden vyzval v utorok afganských lídrov, aby bojovali za svoju vlasť s tým, že neľutuje svoje rozhodnutie stiahnuť amerických vojakov z krajiny. USA poskytli afganským silám značnú leteckú podporu, potraviny, výstroj a platy, pripomenul.Spojené štáty ukončia sťahovanie svojich jednotiek z Afganistanu do konca tohto mesiaca výmenou za prísľub Talibanu, že Afganistan nebude slúžiť ako bašta medzinárodného terorizmu. Taliban sľúbil, že nebude útočiť na odchádzajúce zahraničné jednotky, nesúhlasil však s prímerím s afganskou vládou.Jeden z vysokopostavených predstaviteľov hnutia pre agentúru Reuters povedal, že šéf politického úradu Talibanu mulla Abdul Ghaní Barádar sa v utorok stretol s osobitným vyslancom USA pre zmierenie v Afganistane Zalmayom Khalilzadom v katarskej metropole Dauhá. Podrobnosti o schôdzke neboli bezprostredne známe.Postup Talibanu vyvolal obavy, že sa k moci v Afganistane vrátia títo radikálni islamiskí fundamentalisti, ktorí ovládali väčšinu územia krajiny od roku 1996 do roku 2001, keď boli zvrhnutí počas invázie vedenej Spojenými štátmi. Nová generácia Afgancov sa obáva, že bude zmarený všetok pokrok, ktorý sa za posledné desaťročia podarilo v krajine dosiahnuť v oblastiach, ako sú práva žien či sloboda médií.