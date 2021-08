Taliban dobyl provinčnú metropolu Ghazní blízko hlavného mesta

Kábul 12. augusta (TASR) – Islamistické hnutie Taliban obsadilo vo štvrtok strategické mesto Ghazní, správne centrum rovnomennej provincie na juhovýchode Afganistanu. Ghazní sa nachádza len zhruba 150 kilometrov južne od afganskej metropoly Kábul. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov a zdroje vzbúrencov.



Ghazní leží na hlavnej trase spájajúcej Kábul s juhoafganským mestom Kandahár. Diaľnica slúži ako vstupná brána medzi hlavným mestom a baštami militantov na juhu krajiny.



„Taliban ovládol kľúčové časti mesta – úrad guvernéra, sídlo polície i väznicu," potvrdil pre AFP predseda tamojšej provinciálnej rady Násir Ahmad Fakírí. Ako dodal, boje pokračovali v ďalších častiach mesta, väčšia časť provinciálnej metropoly bola už však v rukách povstalcov. Obsadenie mesta Ghazní potvrdil aj samotný Taliban vo vyhlásení jedného z hovorcov hnutia na sociálnych sieťach.



Konflikt v Afganistane sa dramaticky vystupňoval od mája tohto roka, keď Američanmi vedené zahraničné jednotky začali so záverečnou fázou sťahovania vojakov. Sťahovanie po takmer 20 rokoch vojenskej prítomnosti v tejto stredoázijskej krajine plánujú ukončiť do konca tohto mesiaca.



Strata Ghazní pravdepodobne vyvinie ešte väčší nátlak na už aj tak preťažené afganské vzdušné sily, ktoré by mali posilniť roztrúsené bezpečnostné jednotky. Tie sú čoraz viac odrezávané od pozemných zásobovacích trás, konštatuje agentúra AFP.



Ide už o desiatu provinciálnu metropolu, ktorú talibovia obsadili za uplynulý týždeň. Vzbúrenci tak obkolesili najväčšie mesto na severe, tradičnú protitalibanskú baštu Mazáre Šaríf.