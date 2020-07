Taliban je pripravený začať mierové rokovania už budúci mesiac

Kábul 23. júla (TASR) - Militantné hnutie Taliban je pripravené začať s mierovými rokovaniami s afganskou vládou už budúci mesiac po skončení náboženského sviatku íd al-adhá. Podmienkou je však dokončenie výmeny väzňov, uviedol vo štvrtok hovorca Talibanu, na ktorého sa odvolala agentúra AFP.



Hnutie je "pripravené začať vnútroafganské rokovania bezprostredne po sviatku íd al-adhá v prípade, že sa dokončí proces výmeny väzňov", napísal hovorca Talibanu Suhajl Šáhín na Twitteri.



Dodal, že Taliban prepustí zvyšných príslušníkov afganských bezpečnostných síl, pokiaľ Kábul prepustí všetkých povstalcov nachádzajúcich sa na zozname, ktorý militanti doručili afganským úradom.



Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky.



Afganská vláda by mala v súlade s dohodou prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlho očakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule.



Po výmene väzňov sa majú začať mierové rozhovory medzi dvoma bojujúcimi stranami, ktoré by mohli ukončiť 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine. Toto rokovanie malo pôvodne začať už v marci, avšak pre nezrovnalosti s výmenou väzňov sa odložilo na zatiaľ neuvedený termín.



Napriek očakávaným mierovým rozhovorom došlo v krajine za posledné mesiace k viacerým útokom zo strany povstalcov, pri ktorých zahynuli stovky ľudí.