Taliban nariadil študentom návrat do škôl, nie však dievčatám

Istanbul 17. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva fundamentalistického hnutia Taliban nariadilo všetkým afganským študentom navštevujúcim šiestu až dvanástu triedu a učiteľom mužského pohlavia, aby sa v sobotu vrátili do škôl. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Podľa vyhlásenia zverejneného na Facebooku toto nariadenie dievčatá v tomto veku nezahŕňa a vzhľadom na nedostatok usmernení preto pretrvávajú obavy, že Taliban môže zaviesť obmedzenia pre dievčatá a ženy, píše AP.



Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk.



Mnohí sú však skeptickí ohľadom toho, či Taliban skutočne zmiernil svoje postoje, alebo či chce podobnými sľubmi len krátkodobo upokojiť medzinárodné spoločenstvo.



Od augustového prevzatia moci Taliban povolil návrat do škôl dievčatám navštevujúcim prvú až šiestu triedu. V niektorých provinciách však ženy stále nemajú dovolené vrátiť sa do práce s výnimkou žien pracujúcich na zdravotníckych oddeleniach, v nemocniciach a v školstve.



Na začiatku septembra Taliban nariadil afganským ženám navštevujúcim tamojšie súkromné univerzity, aby nosili celotelovú abáju a nikáb zahaľujúci väčšinu tváre s výnimkou očí. Študenti na týchto školách navyše musia byť v učebniach rozdelení podľa pohlavia alebo aspoň oddelení závesom.