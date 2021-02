Taliban odmieta odloženie odsunu amerických vojakov z Afganistanu

Kábul 22. februára (TASR) - Militantné hnutie Taliban ostro odmieta možné odloženie sťahovania amerických vojenských jednotiek z Afganistanu. Hovorca hnutia to uviedol pre tlačovú agentúru DPA v rozhovore, ktorý zverejnili v pondelok.



"Naši bojovníci nebudú nikdy súhlasiť s predĺžením" prítomnosti amerických vojakov, uviedol hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. "NATO, Amerika a všetky strany musia dospieť k záveru, že ak chcú prekonať súčasnú krízu, jediným dobrým riešením je realizácia podpísanej dohody," dodal.



Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.



Pozorovatelia obviňujú Taliban z porušovania ďalších prísľubov z tejto dohody. Jeho príslušníci napríklad údajne pokračujú v spolupráci s inými teroristickými skupinami, pričom úroveň násilia v krajine je tiež príliš vysoká, píše DPA.



Krajiny Severoatlantickej aliancie budú pokračovať v misii v Afganistane do ďalšieho rozhodnutia, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok po konzultáciách spojencov.



Taliban naďalej uvádza, že sa snaží o diplomatické riešenie, varuje však pred následkami nedodržania dohody.



"Keď bude táto dohoda porušená, potom sa obyvatelia Afganistanu budú brániť... ako to robili posledných 20 rokov," vyhlásil Mudžáhid. Prípadné rozhodnutie podľa neho príde až v máji, keď vtedy stále budú v krajine zahraničné jednotky.



"Ak bude diplomatická cesta uzavretá, potom nie je iná cesta ako vojna," povedal hovorca Talibanu. Dôvodom toho, že afganské mierové rozhovory sú už týždne zastavené, sú podľa neho okrem iného konzultácie v rámci hnutia.