Taliban prepustil väznených profesorov

Kábul 19. novembra (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban oznámilo, že po troch rokoch v utorok prepustilo dvoch zadržiavaných profesorov - Američana Kevina Kinga a Austrálčana Timothyho Weeksa. K ich prepusteniu došlo v provincii Zábul na juhu Afganistanu, píše agentúra AP.



To, či boli profesori Americkej univerzity v Afganistane (AUAF), ktorých v auguste 2016 uniesli v Kábule ozbrojenci vo vojenských uniformách, odovzdaní predstaviteľom afganskej vlády, sprostredkovateľom alebo americkým silám, nebolo bezprostredne známe.



K ich prepusteniu došlo niekoľko hodín po tom, ako afganská vláda oslobodila troch väznených bojovníkov Talibanu a poslala ich do Kataru. Jedným z trojice bol Anás Hakkání - mladší brat šéfa tzv. Hakkáního siete Sirádžuddína Hakkáního.



Taliban zrejme odmietol dvojicu profesorov prepustiť skôr, než dostal potvrdenie, že traja jeho členovia sú už v Katare, poznamenala AP.



O podmienečnom prepustení profesorov informoval už pred týždňom afganský prezident Ašraf Ghaní. K výmene väzňov malo dôjsť už minulý piatok, avšak Taliban oznámil, že zmienení traja príslušníci tohto hnutia sa na mieste výmeny, dohodnutom so Spojenými štátmi, neobjavili.