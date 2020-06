Taliban sa pripravuje na rozhovory s afganskou vládou

Kábul 8. júna (TASR) – Militantné hnutie Taliban začalo zostavovať svoj program rokovania s afganskou vládou. Ide o významný krok smerom k rozhovorom medzi oboma stranami, ktoré sú považované za najdôležitejšiu ďalšiu fázu mierového procesu v Afganistane. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov Talibanu.



Presný termín začiatku rozhovorov zatiaľ nie je známy.



Spojené štáty a Taliban 29. februára podpísali historickú dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky.



Rozhodujúcim bodom pred začatím rokovaní bola výmena väzňov medzi Talibanom a afganskými bezpečnostnými silami. Na slobodu sa tak má dostať približne 5000 príslušníkov Talibanu výmenou za 1000 zajatcov, ktorých zadržiavajú militanti.



Afganská vláda doteraz prepustila 2710 talibov, zatiaľ čo Taliban prepustil zo zajatia 531 členov afganských bezpečnostných síl a civilistov.



Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlho očakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule. Podľa dohody medzi USA a Talibanom Američania a NATO stiahnu z Afganistanu svoje sily pod podmienkou, že Taliban sa pridá k boju proti iným militantným hnutiam, napríklad proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), ktorá je v poslednom čase zodpovedná za mnohé útoky v regióne.



Hovorca afganského prezidenta Ašrafa Ghaního uviedol, že prezident by chcel začať rozhovory s Talibanom už o mesiac. Nevysvetlil však, či afganská vláda vopred prepustí zvyšných 2000 talibov.