Taliban samovražedným útokom opäť útočil na policajné objekty

Kábul 5. mája (TASR) - Militanti z islamistického hnutia Taliban podnikli v nedeľu útok na policajné veliteľstvo hlavnom meste provincie Baghlán na severe Afganistanu. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálne zdroje.



Pri incidente utrpeli zranenia približne dve desiatky ľudí, väčšinou civilistov, ktorých potom v Púli Chumrí previezli do nemocničného ošetrenia.



Útok sa začal ráno okolo 10.00 h, keď sa vyhodil do vzduchu samovražedný atentátnik sediaci v automobile. Hneď nato vbehlo do budovy množstvo ozbrojených talibov.



Pri potýčke s policajtmi boli zabití dvaja z útočníkov a zvyšok sa polícii vzdal. K zodpovednosti za útok sa Taliban priznal.



Taliban je islamistické hnutie, ktoré pôsobí najmä v Afganistane a Pakistane. Vzniklo v roku 1994 v radoch afganských utečencov, ktorí boli počas vojny v rokoch 1979-89 nútení opustiť Afganistan a získali vzdelanie v náboženských školách - madrasách - na území Pakistanu.