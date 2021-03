Taliban trvá na stiahnutí amerických vojakov do 1. mája

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Kábul 17. marca (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v stredu varovalo Spojené štáty pred možnými následkami, ak nestiahnu svojich vojakov z Afganistanu do dohodnutého termínu. Hovorca hnutia to uviedol pre agentúru AFP. Americký prezident Joe Biden totiž uviedol, že ich úplné stiahnutie do 1. mája by bolo "".Podľa dohody podpísanej v Katare s Talibanom majú Spojené štáty na ukončenie prítomnosti amerických vojakov v Afganistane aktuálne už len šesť týždňov. Biden však dodržanie tohto termínu v stredu spochybnil a uviedol, že sa teraz rozhoduje o tom, kedy vojaci odídu." uviedol hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid." povedal a dodal, že "".Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.Mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v Katare, ktoré začali vlani v septembri, odvtedy pokročili iba minimálne. Washington však chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.