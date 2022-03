Taliban za určitých podmienok povolil dievčatám návrat do škôl

Islamabad 22. marca (TASR) - Ministerstvo školstva Talibanu oznámilo, že v stredu sa v Afganistane otvoria všetky školy. Po prvý raz od vlaňajšieho augusta, keď toto islamistické hnutie prevzalo v krajine moc, sa budú môcť za určitých podmienok vrátiť do školských lavíc dievčatá navštevujúce 7. – 12. triedu. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Hovorca ministerstva školstva Azíz Ahmad Roján uviedol, že na to, aby sa dievčatá staršie ako 12 rokov i samotné učiteľky mohli vrátiť do škôl, musia byť zavedené osobitné opatrenia. Patria k nim vyučovanie v "oddelených školských budovách, nosenie hidžábu a výučba výlučne učiteľkami".



Roján dodal, že v oblastiach, kde nie je možná segregácia pohlaví na školách z dôvodu nedostatku vhodných budov, bude vyučovanie pre chlapcov a dievčatá v inom čase.



Keď sa minulý rok Taliban vrátil k moci, začal tvrdo postupovať voči opozícii a násilne potláčať demonštrácie žien, zatýkať kritikov režimu a zasahovať aj voči novinárom pokrývajúcim protesty. Ženy majú zákaz pracovať vo väčšine vládnych pozícií a zatvorené sú takmer všetky stredné dievčenské školy. Od prevzatia moci Taliban povolil návrat do škôl dievčatám navštevujúcim 1. – 6. triedu.



Zástancovia tvrdej línie sú proti zmiešanému vzdelávaniu a v dôsledku toho už oddelili triedy mužov a žien na univerzitách.