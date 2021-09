Taliban zakázal holičom v provincii Helmand holiť či upravovať brady

Kábul 27. septembra (TASR) – Hnutie Taliban zakázalo kaderníctvam v provincii Helmand na juhozápade Afganistanu, aby mužom holili či upravovali brady. Ide totiž podľa neho o praktiku, ktorá je v rozpore s jeho interpretáciou islamského práva. Potrestaný bude podľa vyjadrenia talibanskej náboženskej polície každý, kto tento zákaz poruší, informovala v pondelok stanica BBC.



Viacerí holiči v afganskom hlavnom meste Kábul uviedli, že dostali podobné nariadenia. Takéto inštrukcie podľa BBC naznačujú, že Taliban sa vracia k prísnej forme vládnutia, akú presadzoval aj v minulosti, a to i napriek svojim prísľubom, že tentokrát bude vládnuť miernejším spôsobom.



BBC pripomína, že odkedy sa toto hnutie dostalo v auguste opäť k moci, začalo tvrdo trestať svojich odporcov. V sobotu talibanská polícia zastrelila štyroch údajných únoscov, pričom ich telá následne na hlavnom námestí v západoafganskom meste Herát zavesili na žeriav.



Taliban vyvesil na kaderníctva v provincii Helmand oznámenie, v ktorom ich upozornil, že v prípade účesov aj brád sa musia riadiť islamským právom šaría. „Nikto nemá právo sťažovať sa," uvádza sa v predmetnom oznámení, ktoré videla BBC.



„Bojovníci (Talibanu) prichádzajú a nariaďujú nám, aby sme prestali upravovať brady," povedal aj jeden z kábulských holičov. „Jeden z nich mi povedal, že sem pošlú inšpektorov v utajení, aby nás prichytili pri čine," dodal.



Ďalší holič, pracujúci v jednom z najväčších kábulských kaderníctiev, uviedol, že mu zatelefonoval človek, ktorý o sebe tvrdil, že je predstaviteľ vlády. Údajne mu nariadil, aby prestal „nasledovať americké štýly" a neholil ani neupravoval mužom brady.



Taliban počas svoje prvej vlády v rokoch 1996–2001 zakázal obyvateľom Afganistanu nápadné účesy a trval tiež na tom, aby si všetci muži nechali narásť brady. Po zvrhnutí tohto režimu sa však medzi mužmi stala populárna hladko oholená tvár a tiež rôzne módne účesy, uvádza BBC. Teraz však uvedení holiči, ktorí si neželali byť menovaní, uvádzajú, že talibovia im možnosť zárobku veľmi sťažujú.



„Po mnoho rokov bolo moje kaderníctvo miestom pre mladých ľudí, ktorí sa chceli dať oholiť podľa svojho uváženia a vyzerať moderne... Už teraz nie je dôvod v tomto biznise pokračovať," povedal BBC jeden z nich.



„Módne kaderníctva aj holiči sa stávajú zakázanou brandžou... Celých 15 rokov to bola moja práca, no už v nej, myslím, nemôžem pokračovať," vyjadril sa ďalší. Dodal, že Afganci sa teraz boja dať sa oholiť, aby sa v uliciach následne nestali terčom talibov.



„Chcú zapadnúť a vyzerať ako oni," povedal. Dodal, že aj keď znížil ceny za ponúkané služby, kaderníctvu sa nedarí, keďže momentálne sa už nikto nezaujíma o módu či štýlové účesy.