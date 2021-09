Taliban zakázal organizovanie protestov

Kábul 9. septembra (TASR) – Militantné islamistické hnutie Taliban predbežne zakázalo akékoľvek protesty v Afganistane. Vyplýva to z prvého oficiálneho vyhlásenia ministerstva vnútra po zostavení vlády, ktorej členmi sú predstavitelia skupiny. Správu priniesla vo štvrtok agentúra DPA.



Ministerstvo uviedlo, že nikto by sa v tejto chvíli nemal pokúšať „organizovať protesty za žiadnych okolností". V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí „vážne stíhanie". Taliban uviedol, že niektorí ľudia v uplynulých dňoch „narušili verejný poriadok a obťažovali ľudí".



Islamisti zároveň stanovili podmienky pre protesty v budúcnosti. Organizátori musia získať predchádzajúci súhlas ministerstva spravodlivosti a ďalších orgánov. Okrem toho je potrebné úradom najmenej 24 hodín pred konaním akcie oznámiť dôvod demonštrácie, jej miesto i čas a aj to, aké slogany budú použité.



Taliban v uplynulých dňoch použil násilie na potlačenie demonštrácií, pripomína DPA. Najväčšie miestne televízne stanice zrejme prestali informovať o protestoch v Kábule, ktoré prebiehali niekoľko dní. Ženy a muži vyšli do ulíc v hlavnom meste a vo viacerých provinciách za práva žien a slobodu.



Afganské militantné hnutie Taliban v stredu nakrátko zadržalo piatich novinárov z kábulských investigatívnych novín Etilaatroz. Vydavateľ uviedol, že militanti zadržali novinára, ktorý spravodajsky pokrýval protest v západnej časti metropoly Kábul. Troch ďalších vrátane šéfredaktora zadržal Taliban neskôr na inom mieste v meste. Noviny neskôr ohlásili aj zadržanie piateho novinára.