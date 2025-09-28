< sekcia Zahraničie
Taliban zakázal takmer 700 univerzitných učebníc a textov
Materiály údajne nie sú kompatibilné s ideologickými, náboženskými, politickými, kultúrnymi a akademickými smernicami.
Autor TASR
Islamabad 28. septembra (TASR) - Talibanom riadené ministerstvo pre vyššie vzdelávanie zakázalo používanie dovedna 679 učebníc a akademických materiálov na afganských univerzitách. Vyplýva to z oficiálneho nariadenia, ktoré bolo distribuované po celej krajine, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Kópiu smernice podpísal námestník ministra školstva Talibanu spolu s 50-stranovým zoznamom zakázaných kníh a materiálov.
Ministerstvo uviedlo, že špeciálny výbor preskúmal vzdelávací obsah na univerzitách a zistil, že materiály nie sú kompatibilné s ideologickými, náboženskými, politickými, kultúrnymi a akademickými smernicami. Univerzity dostali pokyn, aby pozastavili používanie uvedených materiálov, kým nebudú identifikované vhodné alternatívy.
Zakázané knihy sa týkajú širokej škály tém vrátane islamských štúdií, práva, ekonómie, žurnalistiky, literatúry, psychológie, inžinierstva, medicíny, poľnohospodárstva a environmentálnych vied. Podľa zoznamu mnohé zo zakázaných kníh vydali iránski vydavatelia, hoci sú medzi nimi aj diela arabských, západných a afganských autorov.
Medzi zakázané patria aj knihy napísané ženami, ministerstvo však bezprostredne neuviedlo, či sa zákaz vzťahuje na všetky knihy od autoriek bez výnimky, píše DPA.
Predstaviteľ ministerstva pod podmienkou anonymity uviedol, že pôvodný návrh požadoval zákaz všetkých kníh od iránskych vydavateľov a ženských autoriek, prebieha však podľa neho prehodnocovanie diel žien. Konečné rozhodnutie ešte nebolo oznámené, dodal.
Agentúra DPA citovala jedného z univerzitných profesorov v Heráte podľa ktorého sa predchádzajúce zákazy podobného typu zameriavali na knihy spojené so saláfistickým myslením, po ktorých nasledovali tituly týkajúce sa demokracie, imperializmu a rodovej rovnosti. Profesor poznamenal, že hoci ministerstvo naliehalo na fakultu, aby vyučovala určité predmety s „islamským prístupom“, chýbajú na to vhodné materiály.
Od návratu hnutia Taliban k moci v lete 2021 majú afganské dievčatá zakázané študovať po skončení základnej školy. Toto rozhodnutie, ktoré Taliban pôvodne označoval ako „dočasné pozastavenie“, doteraz nebolo zrušené. Žiadna iná krajina s moslimskou väčšinou nezakazuje dievčatám vzdelávanie; nezakazuje ho ani islamské právo, konštatuje nemecká agentúra, ktorá zároveň pripomína, že vláda Talibanu je s výnimkou Ruska medzinárodne neuznaná.
