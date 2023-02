Afganistan: Taliban zlikvidoval vysokopostaveného veliteľa IS

Kábul 28. februára (TASR) - Jednotky afganského radikálneho hnutia Taliban zabili vysokopostaveného veliteľa džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý údajne plánoval útoky na diplomatické misie v afganskej metropole Kábul, uviedli v utorok tamojšie vládne zdroje. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá pripomína, že násilie v Afganistane výrazne stúplo po opätovnom uchopení moci Talibanom v auguste 2021.



Počas uplynulého roka sa bezpečnostná situácia v Afganistane ešte zhoršila v dôsledku viacerých krvavých útokov s mnohými obeťami, ku ktorým sa prihlásila miestna odnož IS.



Jednotky Talibanu podľa utorkových správ zabili Kárího Fatáha, ktorý zastával funkciu "veliteľa rozviedky a operácií" regionálnej odnože IS, počas zásahu ešte v noci na pondelok, oznámil hovorca talibanskej vlády Zabihulláh Mudžáhid.



Fatáh podľa neho "priamo riadil nedávne operácie v Kábule vrátane útokov proti diplomatickým misiám, mešitám a iným cieľom". Pri zásahu zahynul aj ďalší člen tejto bunky IS, ktorá sa nachádzala v kábulskej štvrti Chajr Chána. Vo tejto štvrti afganskej metropoly sa podľa Talibanu zrejme ukrýva množstvo príslušníkov IS.



V správe Organizácie Spojených národov (OSN) z júla 2022 sa Fatáh opisuje ako jeden z popredných vodcov IS, ktorý je zodpovedný za vojenské operácie na území zahrňujúcom Indiu, Irán a strednú Áziu, píše AFP.



Taliban pripisuje Islamskému štátu zodpovednosť aj za samovražedný útok v Kábule zo septembra 2022, pri ktorom zomrelo 54 ľudí vrátane 51 žien a dievčat.