Tisíce Afgancov protestovali v Kandaháre proti Talibanu

Kandahár 14. septembra (TASR) - Tisíce Afgancov protestovali v utorok v meste Kandahár proti hnutiu Taliban, ktoré sa v polovici augusta zmocnilo vlády v krajine. Dôvodom bol príkaz na vysťahovanie, ktorý dostali od novej vlády. Informoval o tom podľa agentúry Reuters nemenovaný predstaviteľ bývalej afganskej vlády. Zábery z demonštrácie odvysielala aj miestna televízia.



Demonštranti sa podľa uvedeného predstaviteľa zhromaždili pred domom guvernéra v Kandaháre po tom, ako bolo približne 3000 rodín požiadaných o to, aby sa vysťahovali z armádnej kolónie, v ktorej doteraz bývali. Miestne médiá zverejnili zábery davov ľudí blokujúcich cestu, informuje Reuters.



V zmienenej oblasti bývali najmä generáli vo výslužbe či iní príslušníci bezpečnostných síl so svojimi rodinami, pričom niektorí tam žili už takmer 30 rokov. Od Talibanu teraz dostali tri dni na vysťahovanie sa, uviedol citovaný predstaviteľ. Taliban sa k správe pre médiá bezprostredne nevyjadril.



Sporadické protesty voči Talibanu, ktorý ovládol 15. augusta hlavné mesto Kábul i celú krajinu, už viackrát vyústili do násilných potýčok a mali za následok smrť niekoľkých ľudí, uvádza Reuters. Dodáva však, že v prípade utorňajšej demonštrácie zatiaľ neboli hlásené násilné potýčky.



Vedenie Talibanu prisľúbilo, že akékoľvek pochybenia zo strany úradov prešetrí. Demonštrantom však zároveň nariadilo, aby vopred žiadali o povolenie na usporiadanie protestu.



Organizácia Spojených národov v piatok varovala, že reakcia Talibanu na pokojné protesty v Afganistane je čoraz násilnejšia. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) upozornil v tejto súvislosti aj na násilie páchané na novinároch.