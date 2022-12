Tri mimovládne humanitárne organizácie zastavili činnosť v Afganistane

Kábul 25. decembra (TASR) - Tri mimovládne humanitárne organizácie (MVO) oznámili zastavenie svojej činnosti v Afganistane. Ide o reakciu na rozhodnutie Talibanu zakázať ženám pracovať v MVO. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Nemôžeme efektívne osloviť deti, ženy a mužov v zúfalej núdzi v Afganistane bez nášho ženského personálu," uviedli v spoločnom vyhlásení organizácie Save the Children, Nórska rada pre utečencov a CARE.



Vládne fundamentalistické hnutie Taliban vydalo v sobotu nariadenie o zákaze práce žien v MVO pre "vážne sťažnosti" na nedodržiavanie pravidiel obliekania. Nariadenie má platiť až do odvolania. Taliban od nástupu k moci v auguste 2021 ženy systematicky diskriminuje.



"Kým si vyjasníme toto oznámenie, pozastavujeme naše programy a požadujeme, aby muži a ženy mohli rovnako pokračovať v našej pomoci pri záchrane životov v Afganistane," uviedli po nedeľnom rokovaní MVO a najvyšších predstaviteľov OSN pôsobiacich v krajine.



MVO poskytovali služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, ochrany detí a výživy v čase, keď sa v krajine zhoršujú humanitárne podmienky.



EÚ a Spojené štáty v sobotu odsúdili najnovšie reštrikcie Talibanu a vyhodnocujú ich vplyv na humanitárne služby. Podľa šéfa americkej diplomacie minister zahraničných vecí Antonyho Blinkena to môže byť pre Afganistan "zničujúce".