USA dočasne pozastavili evakuačné lety z letiska v Kábule

Bojovníci islamistického hnutia Taliban hliadkujú na ceste pred Medzinárodným letiskom Hámida Karzaja 16. augusta 2021 v Kábule. Foto: TASR/AP

Kábul 16. augusta (TASR) - Spojené štáty v pondelok dočasne pozastavili evakuačné lety z afganského letiska v Kábule, aby mohli vyprázdniť plochu letiska, na ktorej sa zhromaždili tisícky Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny. Zatiaľ nie je jasné, na ako dlho boli lety pozastavené, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa armády USA.Podľa Jona Finera - zástupcu poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť - sa Spojené štáty teraz sústredia na zabezpečenie letiska po tom, ako tam v pondelok vypukol chaos, aby mohla pokračovať evakuácia amerických občanov a Afgancov, ktorí spolupracovali s americkou armádou, civilnými lietadlami.uviedol Finer pre televíziu MSNBC.V pondelok a utorok majú na letisko doraziť ďalší americkí vojaci, ktorí majú pomôcť so zabezpečením letiska, pripomína Reuters.Počas pondelkových nepokojov na letisku v Kábule zahynulo podľa očitých svedkoch päť ľudí. Chaos na letisku vypukol po tom, ako sa tam zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny po tom, ako militantné hnutie Taliban v nedeľu preniklo do metropoly Kábul.Mnohé letecké spoločnosti v tejto súvislosti presmerovali svoje lety tak, aby sa vyhli vzdušnému priestoru Afganistanu, uviedol Reuters.Hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.