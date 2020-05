Útoky po vypršaní prímeria si v Afganistane vyžiadali 14 životov

Kábul 28. mája (TASR) - Najmenej 14 príslušníkov afganských bezpečnostných síl prišlo o život pri štvrtkových útokoch militantov na severe a západe Afganistanu. Išlo o prvé smrteľné útoky od utorka, keď sa v krajine skončilo trojdňové prímerie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



K prvému útoku došlo v provincii Parván severne od hlavného mesta Kábul. Militanti tam podľa agentúry AFP zaútočili na kontrolné stanovište a zabili siedmich afganských vojakov.



Siedmi policajti prišli o život aj pri útoku ozbrojencov aj v západnej provincii Farah.



K útokom sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina, v oboch provinciách je však aktívne militantné hnutie Taliban, píše DPA.



Taliban oznámil uplynulú sobotu trojdňové prímerie, ktoré sa začalo v nedeľu a trvalo do utorňajšej noci. Pokoj zbraní bol vyhlásený počas moslimského sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí pôsty mesiac ramadán.



Počet civilných obetí sa podľa pozorovateľov z Afganskej nezávislej komisie pre ľudské práva (AIHRC) počas trvania prímeria znížil o 80 percent. Afganské zložky však v stredu na juhu krajiny zabili 18 militantov, uviedla miestna polícia.



Spojené štáty a Taliban 29. februára 2020 podpísali historickú dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Na tejto dohode sa však vláda v Kábule nepodieľala, keďže Taliban s ňou odmietol priame rokovania. Na základe vzájomnej dohody si USA a Taliban majú vymeniť zajatcov. Na slobodu sa má dostať do 5000 príslušníkov Talibanu výmenou za 1000 zajatcov, ktorých zajali povstalci.



Afganská vláda podľa vlastných údajov prepustila v uplynulých dňoch na slobodu 1000 zajatcov z radov Talibanu. Od spomínanej dohody ich už prepustili celkovo 2000. Taliban podľa údajov afganskej vlády prepustil len približne 100 príslušníkov bezpečnostných zložiek.