V bojoch v afganskom údolí Pandžšír zahynulo osem členov Talibanu

Kábul 31. augusta (TASR) - Osem členov islamistického hnutia Taliban prišlo v noci na utorok o život počas zrážok s bojovníkmi miestnych milícií v údolí Pandžšír severne od afganskej metropoly Kábul. Uviedli to predstavitelia tamojšieho odboja proti talibom, informuje agentúra Reuters.



Od pádu hlavného mesta Kábul do rúk Talibanu 15. augusta je Pandžšír jedinou afganskou provinciou, ktorú hnutie neovládlo, i keď boje medzi talibmi a príslušníkmi miestnych milícií prebiehajú aj v susednej provincii Baghlán.



Jeden z hovorcov frontu národného odporu, skupiny vernej miestnemu lídrovi Ahmadovi Masúdovi, uviedol, že boje v Pandžšíre sa odohrali pri západnom vstupe do údolia, kde talibovia zaútočili na pozície odboja.



Boje, ktoré podľa hovorcu mohli byť testom obrany údolia, vyústili do ôsmich obetí v radoch Talibanu a približne rovnakého počtu zranených, kým zranenia utrpeli dvaja bojovníci odboja. Podľa agentúry Reuters nebolo možné bezprostredne kontaktovať Taliban, aby situáciu komentoval.



Masúd je synom zavraždeného veliteľa niekdajšej Spojenými štátmi podporovanej protitalibanskej Severnej aliancie Ahmada Šáha Masúda. Spolu s bývalým afganským viceprezidentom Amrulláhom Sálihom sa po ofenzíve Talibanu stiahol do svojho rodného údolia Pandžšír.



V Pandžšíre sa nachádza niekoľkotisícová jednotka zložená z miestnych milícií a zvyškov afganskej armády i špeciálnych jednotiek.



Masúd vyzval na rokovanie o riešení situácie s Talibanom, uviedol však, že jeho sily budú vzdorovať, ak sa ich provincia v úzkom a hornatom údolí stane terčom útoku.



Značné množstvo bojovníkov Talibanu sa premiestnilo do oblasti okolo Pandžšíru, obe strany však doposiaľ dávali prednosť rokovaniam a vyhýbali sa bojom, konštatuje Reuters.



Pandžšír je odľahlá, z veľkej časti neprístupná horská oblasť. Vchádza sa tam úzkou roklinou, kde sa útočníci môžu stať ľahkým terčom ozbrojencov rozostavených na vyššie položených miestach.