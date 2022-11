Afganistan: V dôsledku vojenských operácií zomrelo 64 afganských detí

Londýn/Kábul 9. novembra (TASR) - Britská vláda zaplatila odškodné rodinám 64 afganských detí, čo prišli o život pri bojoch, do ktorých boli v Afganistane zapojené aj britské jednotky. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila v Londýne sídliaca organizácia Action on Armed Violence (AOAV). TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Deti zahynuli pri bojoch v rokoch 2006–14, pričom najčastejšou príčinou úmrtia boli nálety a krížová paľba. Británia však oficiálne priznala len smrť 16 maloletých.



AOAV sa domnieva, že skutočný počet obetí z radov civilného obyvateľstva môže byť až 135, keďže v záznamoch britského ministerstva obrany sa niektoré z nich uvádzajú len ako "synovia a dcéry" bez podrobností o veku či okolností smrti.



AOAV tvrdí, že je tiež možné, že niektorí zo 135 uvedených obetí boli dospelí. Nepovažuje to však za pravdepodobné.



Stanica BBC pripomína, že väčšina z 881 žiadostí o odškodnenie, o ktoré príbuzní obetí žiadali, bola odmietnutá. Finančný príspevok dostala len štvrtina pozostalých.



Organizácia tiež uvádza, že žiadatelia o odškodné musia k žiadosti pripojiť fotografie, rodné listy a ďalšie dokumenty. Mnohých z nich vypočúvali britské úrady, ktoré sa snažili zistiť, či pozostalí nemajú nijaké väzby na hnutie Taliban.



Bojovníci za ľudské práva už dlhšiu dobru kritizujú Britániu aj Spojené štáty za laxný prístup k vyšetrovaniu úmrtí civilistov, uvádza BBC.