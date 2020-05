Velenie jednotiek USA varuje Taliban pred ďalšími násilnosťami

Kábul 3. mája (TASR) - Velenie amerických jednotiek v Afganistane v sobotu vyzvalo bojujúce strany, aby sa vrátili k hľadaniu politického riešenia konfliktu, pretože nárast násilia ohrozuje perspektívu mierového procesu v krajine.



Hovorca amerických síl v Afganistane (USFOR-A) plukovník Sonny Leggett v liste adresovanom zástupcovi Talibanu Zabihulláhovi Mudžáhidovi opäť varoval militantov pred vojenskou odvetou, ak v Afganistane neustanú násilnosti. Zdôraznil, že "všetky strany" musia ukázať zdržanlivosť, aby sa predišlo ďalšiemu krviprelievaniu.



Upozornil, že ak sa násilnosti nezmiernia, "prídu reakcie". "Všetky strany sa súčasne musia vrátiť na cestu hľadania politického riešenia konfliktu (...) Afganci by si teraz mali spolu sadnúť a začať hovoriť o budúcnosti Afganistanu spoločne," uviedol. Apeloval na čo najrýchlejšie oslobodenie väzňov zadržiavaných Talibanom i afganskou vládou, aby sa zastavilo šírenie infekčnej choroby COVID-19.



List prichádza po tom, čo generál Scott Miller, ktorý velí jednotkám USA a NATO v Afganistane, 28. apríla varoval Taliban pred možnými dôsledkami pokračujúceho násilia.



Podľa dohody medzi USA a Talibanom, ktorá bola podpísaná 29. februára, sa Taliban zaviazal zastaviť útoky na americké a koaličné jednotky a súhlasil s mierovými rozhovormi s vládou v Kábule, ktoré sa mali začať po výmene väzňov.



Výmenou za to sa americké a iné cudzie jednotky z Afganistanu stiahnu do 14 mesiacov od podpísania dokumentu.



USA sa zaviazali, že nebudú útočiť na Taliban, hoci si vyhradili právo podniknúť útok, aby podporili afganské sily, ak by sa dostali pod paľbu.



Taliban sa tiež verbálne zaviazal znížiť násilie až o 80 percent a zastaviť útoky na mestské oblasti. Namiesto toho došlo k "drastickému nárastu" násilia, upozornil Leggett.



Taliban síce zastavil útoky na americké a koaličné sily, ale denne podniká v priemere 55 útokov na afganské vládne jednotky, konštatovala vo svojej správe AFP. Pripomenula tiež, že proces výmeny väzňov sa tiež zastavil, keď afganská vláda vyslovila obavy, že väzni z radov tvrdého jadra Talibanu by sa po prepustení na slobodu mohli zaradiť k útočiacim komandám fundamentalistov.



Mudžáhid v krátkej reakcii odsúdil Leggettov list ako "provokatívne vyhlásenie". Deklaroval, že Taliban si ctí svoje záväzky.



Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce, aby sa americké jednotky vrátili domov. Experti pripomínajú, že Taliban si uvedomuje, že pokiaľ nezasiahnu americké alebo zahraničné jednotky, útoky, v ktorých pokračuje, budú mať preň len malé dôsledky.