Afganský veliteľ milícií odmietol uznať výsledok volieb

Kábul 19. februára (TASR) - Afganský viceprezident a vplyvný veliteľ milícií Abdul Rašíd Dóstum odmietol v stredu uznať víťazstvo doterajšieho prezidenta Ašrafa Ghaního v septembrových prezidentských voľbách a vyzval svojich podporovateľov, aby vyšli protestovať do ulíc. Informovala o tom agentúra AFP.



Dóstum označil utorkové stanovisko volebnej komisie o víťazstve Ghaního za "prevrat" a vyzval svojich podporovateľov, aby "vyrazili do ulíc" a oslávili tam "víťazstvo" Ghaního protikandidáta, premiéra Abdulláha Abdulláha.



"Ja ako váš líder vás žiadam, aby ste podporili Dr. Abdulláha svojimi životmi a všetkou svojou silou," vyhlásil viceprezident.



Bežní Afganci však podľa agentúry nateraz prejavujú len malý záujem o Ghaního alebo Abdulláha, ako aj o voľby samotné.



Afganská Nezávislá volebná komisia oznámila Ghaního víťazstvo v utorok, avšak výsledok volieb okamžite napadol prezidentov hlavný oponent Abdulláh. Práve Abdulláha podporuje aj Dóstum, hoci vo voľbách v roku 2014 sa postavil za Ghaního.



Ako pripomína AFP, 65-ročný etnický Uzbek Dóstum menil svoju lojalitu v minulosti už opakovane. Ešte v 70. rokoch vstúpil do afganskej armády, pričom bojoval na strane Sovietskeho zväzu proti islamistickým povstalcom a neskôr pomáhal zvrhnúť vládu extrémistického hnutia Taliban.



Funkciu viceprezidenta zastával len formálne, keďže posledné štyri roky strávil v exile po tom, ako bol obvinený z únosu a znásilnenia.



Na základe konečných výsledkov afganských volieb, ktoré v utorok zverejnila afganská Nezávislá volebná komisia, získal Abdulláh vo voľbách 39,52 percenta hlasov a umiestnil sa tak na druhom mieste za Ghaním, ktorého podporilo 50,64 voličov.



Ghaního oponenti tvrdia, že septembrové voľby boli poznamenané rozsiahlymi podvodmi a nedostatkami. Voliči sa počas dňa sťažovali aj na neúplné hlasovacie lístky či na nepoužiteľné zariadenia na identifikáciu biometrických údajov. Na hlasovacích lístkoch boli vytlačené mená 18 kandidátov, štyria však medzičasom svoju kandidatúru stiahli. Počas hlasovania došlo taktiež k viacerým útokom militantov.