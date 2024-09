Afganistan vo štvrtok zatvorí svoje veľvyslanectvo v Nórsku

Oslo 10. septembra (TASR) - Afganistan zatvorí vo štvrtok svoje veľvyslanectvo v Nórsku. Na sociálnej sieti X to oznámila samotná ambasáda. Ide už o druhú diplomatickú misiu tejto ázijskej krajiny, ktorá tento týždeň ohlásila ukončenie svojej prevádzky, informuje TASR podľa utorňajšej správy agentúry AP.



Taliban už pred niekoľkými mesiacmi vyhlásil, že neuznáva afganské diplomatické misie zriadené predošlou prozápadnou afganskou vládou, ku ktorým patrí aj misia v Nórsku.



"Veľvyslanectvo Afganskej islamskej republiky, podobne ako mnohé iné politické a konzulárne misie Afganistanu, bude pokračovať vo svojej činnosti s ohľadom na hodnoty ľudských práv, pluralizmu a mieru, a to napriek mnohým ťažkostiam a obmedzeným zdrojom," informovala afganská ambasáda v Osle v príspevku na platforme X. Veľvyslanectvo sa podľa jej vyhlásenia zatvorí vo štvrtok, pričom jeho priestory budú odovzdané nórskemu ministerstvu zahraničných vecí.



Britská vláda v pondelok informovala, že 27. septembra sa zatvorí afganské veľvyslanectvo v Londýne. Dochádza k tomu po tom, ako sa Taliban tejto ambasády "zriekol" a prepustil všetkých jej zamestnancov. AP v tejto súvislosti pripomína, že Británia neuznáva Taliban ako legitímnu afganskú vládu.



Hnutie Taliban sa v Afganistane opätovne dostalo k moci v auguste 2021, pričom zosadilo vládu podporovanú USA. Afganskí diplomati, ktorí v tom čase pôsobili na Západe v misiách zriadených ešte predošlou vládou, sa následne ocitli v neistej situácii.



Mnohé afganské ambasády v Európe a mimo nej zostali fungovať aj po zmene vlády, Taliban ich však začal obviňovať, že s ním nespolupracujú. Taliban medzičasom dosadil svojich veľvyslancov a diplomatov do väčšiny krajín vo svojom regióne vrátane Číny a Spojených arabských emirátov.