Vodca odboja Masúd vyhlásil, že sa nikdy nevzdá

Paríž 25. augusta (TASR) – Vodca odboja proti islamistickému hnutiu Taliban Ahmad Masúd vyhlásil, že sa nikdy nevzdá, je však otvorený rokovaniam s novými lídrami Afganistanu. Masúd to povedal v rozhovore, ktorý v stredu zverejnil francúzsky týždenník Paris Match. Informuje o tom agentúra AFP.



Masúd je synom zavraždeného veliteľa niekdajšej Spojenými štátmi podporovanej protitalibanskej Severnej aliancie Ahmada Šáha Masúda. Spolu s bývalým afganským viceprezidentom Amrulláhom Sálihom sa po ofenzíve Talibanu stiahol do svojho rodného údolia Pandžšír.



„Radšej zomriem, ako by som sa mal vzdať," povedal Masúd v prvom rozhovore, odkedy Taliban v polovici augusta obsadil afganskú metropolu Kábul. „Som synom Ahmada Šáha Masúda. Slovo vzdať sa nie je v mojom slovníku," dodal.



Ako ďalej vyhlásil, „tisíce" mužov sa pridávajú k jeho frontu národného odporu v údolí Pandžšír, ktoré sa nepodarilo obsadiť sovietskym jednotkám v roku 1979 ani Talibanu počas jeho prvej vlády v rokoch 1996 – 2001.



Masúd zopakoval svoju výzvu na podporu zo strany zahraničných lídrov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a vyjadril horkosť v súvislosti s odmietnutím dodania zbraní krátko pred pádom Kábulu.



„Nemôžem zabudnúť na túto historickú chybu zo strany tých, ktorých som žiadal o zbrane len pred ôsmimi dňami v Kábule," povedal Masúd. „Odmietli. A tieto zbrane – delostrelectvo, helikoptéry, tanky americkej výroby – sú dnes v rukách Talibanu," dodal.



Masúd zdôraznil, že je otvorený rozhovorom s Talibanom. „Môžeme rokovať. Vo všetkých vojnách sú rokovania. A môj otec vždy hovoril so svojimi nepriateľmi," podotkol.



„Predstavme si, že Taliban súhlasil s rešpektovaním práv žien, menšín, demokracie, princípov otvorenej spoločnosti," uviedol. „Prečo neskúsiť vysvetliť, že tieto princípy budú výhodou pre všetkých Afgancov vrátane nich?" dodal Masúd.



Pandžšír je odľahlá, z veľkej časti neprístupná horská oblasť. Toto údolie je strážené úzkou roklinou, cez ktorú je vstup alebo únik pre cudzincov mimoriadne ťažký, pretože sa môžu stať terčom tamojších jednotiek rozostavených na vyššie položených miestach.