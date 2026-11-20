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Výbuch mínometného granátu zabil štyroch žiakov
Obete mali 10 až 16 rokov, dvoch zranených previezli do nemocnice.
Autor TASR
Kábul 20. novembra (TASR) – V západnom Afganistane zahynuli štyria žiaci vo veku 10 až 16 rokov pri výbuchu starého mínometného granátu. V piatok to oznámil hovorca provinčnej polície Kalímulláh Nangjál. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Žiaci náboženskej školy v okrese Bakwa v západoafganskej provincii Faráh našli nevybuchnutý granát počas obedňajšej prestávky a priniesli ho do madrasy. Keď naň zatlačili mladší žiaci, granát vybuchol. Obete mali 10 až 16 rokov, dvoch zranených previezli do nemocnice.
Po odchode sovietskych vojsk vo februári 1989 a ukončení okupácie zahynulo alebo utrpelo zranenia pri výbuchoch mín a munície viac ako 45.000 Afgancov. Uvádza to Služba OSN pre odstraňovanie mín (UNMAS).
Podľa októbrovej správy Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) zahynulo alebo utrpelo zranenia v dôsledku mín a nevybuchnutej munície od januára do septembra tohto roka v Afganistane 324 civilistov; takmer 80 percent z nich boli deti. Približne 2,6 milióna ľudí podľa OCHA žije v okruhu jedného kilometra od miest, kde sa nachádzajú nevybuchnuté výbušniny. V takýchto oblastiach je aj 898 vzdelávacích a 209 zdravotníckych zariadení.
Žiaci náboženskej školy v okrese Bakwa v západoafganskej provincii Faráh našli nevybuchnutý granát počas obedňajšej prestávky a priniesli ho do madrasy. Keď naň zatlačili mladší žiaci, granát vybuchol. Obete mali 10 až 16 rokov, dvoch zranených previezli do nemocnice.
Po odchode sovietskych vojsk vo februári 1989 a ukončení okupácie zahynulo alebo utrpelo zranenia pri výbuchoch mín a munície viac ako 45.000 Afgancov. Uvádza to Služba OSN pre odstraňovanie mín (UNMAS).
Podľa októbrovej správy Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) zahynulo alebo utrpelo zranenia v dôsledku mín a nevybuchnutej munície od januára do septembra tohto roka v Afganistane 324 civilistov; takmer 80 percent z nich boli deti. Približne 2,6 milióna ľudí podľa OCHA žije v okruhu jedného kilometra od miest, kde sa nachádzajú nevybuchnuté výbušniny. V takýchto oblastiach je aj 898 vzdelávacích a 209 zdravotníckych zariadení.