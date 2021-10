Pre výbuch pri kábulskej mešite zahynulo najmenej osem ľudí

Kábul 3. októbra (TASR) - Najmenej osem mŕtvych a 20 zranených si vyžiadal mohutný výbuch, ku ktorému došlo v nedeľu pred druhou najväčšou mešitou v afganskej metropole Kábul. Informovala o tom spravodajská televízia al-Džazíra s odvolaním sa na zdroj z miestnych bezpečnostných služieb.



V mešite Íd Gáh práve prebiehala posledná rozlúčka so zosnulou matkou významného predstaviteľa a hlavného hovorcu vládnuceho radikálneho hnutia Taliban Zabíhulláha Mudžáhida.



K výbuchu došlo neďaleko početného davu civilistov, ktorí boli zhromaždení pri vstupe do mešity. Medzi obeťami sú údajne len civilisti, a nie ozbrojenci a predstavitelia Talibanu.



Zabíhulláh Mudžáhid ešte v sobotu na Twitteri zverejnil informáciu o konaní poslednej rozlúčky a pozval na ňu "všetkých ľudí a priateľov".



Svedkovia uvádzajú, že po výbuchu sa z okolia mešity ozývali výstrely, údajne medzi bojovníkmi Talibanu a militantmi z afganskej odnože tzv. Islamského štátu (IS).



Podľa al-Džazíry boli v súvislosti s výbuchom zadržaní traja podozriví. Terčom útoku mali byť údajne činitelia Talibanu, ktorí prišli na rozlúčku z Mudžáhidovou matkou, predovšetkým predstavitelia ministerstva obrany talibanskej dočasnej vlády.



K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. Od polovice augusta, keď moc v Afganistane prevzalo fundamentalistické hnutie Taliban, však vzrástol počet útokov páchaných džihádistami z IS, čo vyvolalo obavy z vypuknutia rozsiahlejšieho konflitku medzi oboma súperiacimi militantnými skupinami.