WHO varovala pred krízou v oblasti zdravotníctva v Afganistane

Islamabad 18. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala, že ak bude zdravotníctvo v Afganistane naďalej nedostatočne financované, osem miliónov ľudí stratí prístup k nevyhnutnej a život zachraňujúcej lekárskej starostlivosti. TASR správu prezvala z agentúry DPA.



"Situácia v Afganistane je vážna a nedostatok finančných prostriedkov na podporu zdravotníckych pracovníkov a zariadení ohrozuje množstvo životov," uviedol vo vyhlásení šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Približne 1,6 milióna ľudí bude mať obmedzený alebo žiadny prístup ku konzultáciám o duševnom zdraví a psychosociálnej podpore a bez náležitého financovania nebude zaočkovaných proti detskej obrne 11 miliónov detí, uvádza WHO vo svojej správe.



WHO očakáva, že približne 875.000 detí v krajine bude ohrozených v dôsledku vážnej podvýživy.



Afganistan sa zmieta v hlbokej kríze. Podľa OSN 28 miliónov ľudí závisí od humanitárnej pomoci, pričom v krajine žije podľa odhadov 37 miliónov ľudí. Od prevzatia moci radikálnym hnutím Taliban v auguste 2021 je zároveň Afganistan z veľkej časti izolovaný od medzinárodného finančného systému.