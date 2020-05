Z vojenského väzenia prepustili stovku zadržiavaných talibov

Kábul 25. mája (TASR) - Približne 100 zadržiavaných členov hnutia Taliban prepustili v pondelok z vojenského väzenia v Afganistane. K takémuto kroku pristúpila afganská vláda v reakcii na prekvapivé prímerie, ktoré jej nedávno ponúklo militantné hnutie Taliban s tým, že bude trvať od nedele tri dni počas moslimského sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí pôsty mesiac ramadán.



"Afganská vláda dnes z väznice (na vojenskej základni) Bagrám prepustila 100 väzňov z Talibanu," uviedol hovorca afganskej Rady národnej bezpečnosti Džavíd Fajsal.



Vláda plánuje prepustiť do 2000 talibov, čím chce preukázať akési "gesto dobrej vôle" v reakcii na prímerie a tiež posilniť snahu o spustenie mierových rozhovorov.



Taliban a USA vo februári po mesiacoch rokovaní podpísali historickú dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky.



Dohoda stanovuje, že afganská vláda by mala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci 1000 príslušníkov štátnych bezpečnostných síl.



Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlho očakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule. Tá zatiaľ pustila na slobodu okolo 1000 členov hnutia, ktoré zasa prepustilo približne 300 príslušníkov afganských síl.



Od vojenského zásahu USA v Afganistane v roku 2001 sa boje v krajine zastavili dosiaľ len jediný raz, a to na základe trojdňového prímeria medzi Talibanom a Kábulom, vyhláseného tiež pri príležitosti íd al-fitru v roku 2018. Vtedajšie prímerie inicioval Ghaní.