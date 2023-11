Aktivisti: Za Talibanu čelia politicky aktívne ženy väčšej nenávisti

Islamabad 20. novembra (TASR) — Zneužívanie a nenávistné prejavy na internete zamerané na politicky aktívne ženy v Afganistane sa od návratu radikálneho hnutia Taliban k moci v auguste 2021 strojnásobili. Vyplýva to zo správy organizácie na ochranu ľudských práv Center for Information Resilience (CIR) sídliacej v Británii zverejnenej v pondelok. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Počet nenávistných príspevkov sa podľa projektu Afghan Witness v druhej polovici roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021 zvýšil o 217 percent. Organizácia v rámci výskumu analyzovala viac než 78.000 príspevkov na takmer 100 účtoch politicky aktívnych žien v Afganistane na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Podľa výskumu pochádzala väčšina príspevkov od mužov. Ženy obviňujú najmä z promiskuity, z klamania s cieľom získať azyl v zahraničí, či z toho, že sú agentkami Západu. Niektorí sú presvedčení, že politicky aktívne ženy porušujú kultúrne a náboženské normy krajiny.



Zároveň organizácia uskutočnila hĺbkové rozhovory so šiestimi afganskými ženami. Respondentky v nich uviedli, že cez internet dostávajú správy s pornografickým materiálom a vyhrážajú sa im sexuálnym násilím a smrťou.



Hovorcovia Talibanu sa k správe bezprostredne nevyjadrili. Hnutie od roku 2021 zakázalo ženám a dievčatám vzdelávanie na stredných a vysokých školách, zamedzilo im prístup do parkov či telocviční a nariadilo im, aby si na verejnosti zahaľovali celé telo.