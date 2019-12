V Afganistane za pol roka zatkli alebo obkľúčili 700 bojovníkov IS

Kábul 21. decembra (TASR) - Afganská vláda v sobotu oznámila, že za uplynulých šesť mesiacov zatkla alebo obkľúčila na východe Afganistanu až 700 bojovníkom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a ich rodinných príslušníkov. Informovala o tom agentúra AP.



Afganská tajná služba NDS uviedla, že vo väzbe sa nachádza najmenej 75 žien a 159 detí, z ktorých väčšina pochádza zo zahraničia.



Podľa AP nebolo možné nezávisle overiť, či zmienení väzni, o ktorých afganská vláda informovala, patrili k IS.



Väčšina zatknutých členov IS pochádza z Pakistanu, Jordánska a stredoázijských krajín, uviedol nemenovaný príslušník NDS. Medzi zatknutými militantami je podľa tohto zdroja až 277 cudzincov.



Osobitný vyslanec USA pre Afganistan Zalmaj Chalílzád na Twitteri minulý týždeň uviedol, že nielen operácie amerických a afganských síl, ale rovnako aj afganského militantého hnutia Taliban, viedli na východe Afganistanu k oslabeniu pozícií IS.



Republikánsky senátor Lindsey Graham minulý týždeň v tejto súvislosti povedal, americký prezident Donald Trump má v závere tohto roka oznámiť, že z Afganistanu stiahne 4000 amerických vojakov. V súčasnosti je v Afganistane rozmiestnených približne 12.000 amerických vojakov.