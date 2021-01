Afganistan začal novú očkovaciu kampaň proti detskej obrne

Kábul 18. januára (TASR) - Afganistan začal v pondelok s celoštátnou vakcinačnou kampaňou proti detskej obrne, v rámci ktorej chce zaočkovať 9,9 milióna detí do veku piatich rokov. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojšieho ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra DPA.



Očkovanie sa má uskutočniť v nasledovných piatich dňoch, pričom na jeho realizáciu bolo do terénu nasadených 65.000 zdravotníkov, informoval hovorca očkovacej kampane.



Vlani sa v dôsledku ozbrojených konfliktov nepodarilo proti obrne zaočkovať približne 3,4 miliónom afganských detí. Ochorenie sa následne prejavilo u prinajmenšom 56 detí.



Militanti z hnutia Taliban neumožňujú zdravotníkom prístup do oblastí, ktoré ovládajú. Tvrdia pritom, že v minulosti sa vakcinačné kampane používali v niektorých provinciách na zhromažďovanie tajných informácií.



Popredný predstaviteľ Talibanu mulla Abdul Ghaní Barádar sa v nedeľu v Katare stretol so šéfmi pobočiek Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Detského fondu OSN (UNICEF) pre južnú Áziu, aby spoločne diskutovali o očkovaní proti detskej obrne i ďalším prenosným chorobám.



O stretnutí informoval samotný Taliban, hoci nebolo bezprostredne zrejmé, či militanti súhlasili s umožnením prístupu zdravotníkov do oblastí pod ich kontrolou.



Afganské úrady sa obávajú, že nedostatočný prístup do niektorých oblastí opäť znemožní zaočkovanie približne troch miliónov detí.



Detská obrna je infekčná choroba, ktorá môže viesť až k úmrtiu. Aktuálne sa vyskytuje len v Afganistane a susednom Pakistane, kde pred týždňom taktiež spustil očkovaciu kampaň.