Afganistan začal prepúšťať zvyšných 400 militantov z Talibanu

Kábul 14. augusta (TASR) - Afganské úrady v piatok oznámili, že začali prepúšťať na slobodu 400 väznených členov radikálneho hnutia Taliban, čo bola posledná prekážka spustenia dlho odkladaných rozhovorov medzi oboma bojujúcimi stranami. Správu priniesla agentúra AFP.



Skupina 80 väzňov bola prepustená už vo štvrtok, uviedol hovorca Národnej bezpečnostnej rady Džavíd Fajsal s tým, že tento krok "urýchli úsilie o priame rokovania a trvalé, celoštátne prímerie".



Prepustenie talibov bolo schválené počas uplynulého víkendu na stretnutí tisícok prominentných Afgancov, ktoré zvolal prezident Ašraf Ghaní po tom, ako úrady prvotne odmietli darovať slobodu talibanským militantom obvineným zo závažných zločinov vrátane brutálnych útokov, pri ktorých zomreli Afganci aj cudzinci.



Obe strany vyhlásili, že sú pripravené začať dialóg v katarskej metropole Dauha do niekoľkých dní po prepustení väzňov. Medzi nimi figuruje i zhruba 44 povstalcov, o ktorých sa špeciálne zaujímajú Spojené štáty a ďalšie krajiny v súvislosti s ich úlohou pri útokoch s vysokou dôležitosťou.



Ghaní vo štvrtok upozornil, že ich prepustenie bude predstavovať pre svet "nebezpečenstvo".



"Až do tejto záležitosti existoval konsenzus o túžbe po mieri, ale nie o cene zaň," povedal Ghaní na videokonferencii zorganizovanej jedným americkým think-tankom.



"Teraz sme zaplatili hlavnú čiastku, a to znamená, že mier bude mať následky," dodal afganský prezident s tým, že prepustenie "recidivistov" a drogových dílerov "bude zrejme predstavovať nebezpečenstvo pre nás, Ameriku i celý svet".