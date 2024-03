V Afganistane začal školský rok. Do tried nepríde vyše milióna dievčat

Kábul 20. marca (TASR) - Školský rok v Afganistane sa v stredu začal, ale bez dievčat, ktorým vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban zakázalo navštevovať vyučovanie po šiestom ročníku. Afganistan je tak jedinou krajinou s obmedzeniami vo vzdelávaní dievčat. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Detský fond OSN (UNICEF) uviedol, že zákaz sa týka vyše milióna dievčat. Odhaduje tiež, že od nástupu Talibanu k moci nechodí do školy pre nedostatok školských zariadení a z ďalších dôvodov asi päť miliónov dievčat.



Ministerstvo školstva ovládané Talibanom usporiadalo pri príležitosti začiatku nového roka slávnosť, na ktorej novinárky nemali povolenú účasť. V rozoslaných pozvánkach novinárom sa uvádzalo: "Pre nedostatok vhodného miesta pre naše sestry sa novinárkam ospravedlňujeme."



Minister školstva Talibanu Habíbulláh Ághá na slávnosti vyhlásil, že ministerstvo sa snaží "čo najviac zvýšiť kvalitu náboženských a moderných vied". Taliban dáva prednosť znalostiam islamu pred základnou gramotnosťou a ovládaním počtov, pričom sa čoraz viac zameriava na madrasy, teda náboženské školy.



Minister tiež vyzval študentov, aby nenosili oblečenie, ktoré je v rozpore s islamskými a afganskými zásadami.



Vicepremiér z Talibanu, Abdul Salám Hanafí, povedal, že vláda sa snaží rozšíriť vzdelávanie aj "do všetkých odľahlých oblastí v krajine".



Taliban na začiatku vládnutia vyhlásil, že školská dochádzka dievčat ide proti ich prísnemu výkladu islamského práva - nazývaného šaría - a že návrat dievčat do škôl bude možný až po vytvorení určitých podmienok. Hnutie však nijako nepokročilo vo vytváraní týchto podmienok.



Keď Taliban vládol v Afganistane v 90. rokoch 20. storočia, takisto zakázal vzdelávanie dievčat.



Hoci Taliban po ovládnutí Afganistanu v roku 2021, keď sa z krajiny stiahli sily USA a NATO, najprv sľuboval miernejšiu vládu, nakoniec zaviedol tvrdé kroky - zakázal ženám vyššie vzdelávanie, vstup do verejných priestorov, ako sú napríklad parky, a aj väčšinu zamestnaní.



Zákaz vzdelávania dievčat zostáva najväčšou prekážkou, aby medzinárodné spoločenstvo uznalo Taliban za legitímnych vládcov Afganistanu.