Afganistan: Zamestnanosť žien klesla po nástupe Talibanu k moci o 25 %

Kábul 7. marca (TASR) - Zamestnanosť žien v Afganistane klesla o štvrtinu, odkedy sa moci v krajine pred rokom a pol chopilo hnutie Taliban. Vypláva to z odhadov Medzinárodnej organizácie práce (ILO), podľa ktorej tento pokles urýchlili obmedzenia Talibanu súvisiace so zamestnaním žien a štúdiom dievčat. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry Reuters.



K poklesu zamestnanosti žien v Afganistane o 25 percent prišlo pri porovnaní posledného štvrťroka 2022 s druhým štvrťrokom 2021. Pri mužoch zamestnanosť v tomto období klesla len o sedem percent.



Taliban prevzal moc v krajine v auguste 2021 po tom, ako sa z Afganistanu stiahli zahraničné vojská vedené Spojenými štátmi. Toto hnutie odvtedy zakázalo väčšine dievčat navštevovať stredné a vysoké školy a pracovať v mimovládnych organizáciách. To má vážne následky na ich vzdelanie a vyhliadky na pracovnom trhu, uviedol hlavný koordinátor pre Afganistan z ILO Rámín Behzád.



"Niektoré ženy prešli na samostatne zárobkové činnosti, ako je roľníctvo alebo oprava šiat. Takto prispievajú k príjmom domácností a zabraňujú, aby zamestnanosť žien klesla ešte viac," uviedlo ILO.



O približne 25 percent klesla aj zamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo veku 15 až 24 rokov. Celková zamestnanosť v prvej polovici vlaňajšieho roku vykazovala známky obnovy, no počas roka klesala u mladých mužov a žien.



Afganská ekonomika sa okrem toho dostala do krízy, v dôsledku čoho zanikli niektoré pracovné miesta. Po tom, čo sa moci v krajine chopil Taliban, totiž mnohé zahraničné štáty prestali Afganistanu poskytovať rozvojovú pomoc a zmrazili aktíva afganskej centrálnej banky.



ILO odhaduje, že HDP Afganistanu kleslo v rokoch 2021 a 2022 o 30 až 35 percent. Taliban preto vyzýva ostatné štáty, aby mu uvoľnili zmrazené aktíva s cieľom zmierniť krízu. Taliban sa podľa vlastných vyjadrení chce zamerať na podporu obchodu a investícií a vybudovanie sebestačného hospodárstva.