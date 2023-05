Afganistan zaznamenal prvý prípad detskej obrny v roku 2023

Islamabad 13. mája (TASR) - Afganistan zaznamenal svoj prvý prípad detskej obrny v roku 2023. Nakazené štvorročné dieťa evidujú v provincii Nangarhár na východe krajiny. Oznámilo to v sobotu afganské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Detská obrna je nákazlivá choroba, ktorá postihuje najmä deti do piatich rokov. Napáda miechu, pričom môže vyústiť do ochrnutia a často končí aj smrťou. Nedá sa liečiť, ale dá sa jej predísť očkovaním. Poliovírus, ktorý toto ochorenie vyvoláva, sa často prenáša kontaminovanou vodou. V Afganistane zaznamenali vlani dva prípady tzv. divokého poliovírusu.



Rezort zdravotníctva oznámil, že v nadchádzajúcom týždni je v tejto krajine plánovaná nová vakcinačná kampaň, v rámci ktorej má byť proti detskej obrne zaočkovaných vyše 6,4 milióna detí.



Vakcinačné kampane v Afganistane aj Pakistane často čelia problémom v dôsledku konšpiračných teórií. Medzi tie patria tvrdenia, že vakcína proti detskej obrne spôsobuje neplodnosť, prípadne že osoby, ktoré očkovanie vykonávajú, sú využívané na špionáž.



Osoby, ktoré deti v týchto krajinách očkujú, sa tak často stávajú terčom útokov extrémistov.