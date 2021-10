Afganské ženy protestovali proti nečinnosti sveta ohľadne krízy

Kábul 26. októbra (TASR) – Proti nečinnosti medzinárodného spoločenstva v súvislosti s krízou v Afganistane protestovali v utorok v tamojšej metropole Kábul aktivistky, ktoré tak riskovali hnev vládneho islamistického hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra AFP.



Zhruba tucet žien mávalo transparentmi, na ktorých bolo napísané „Prečo sa svet ticho pozerá, ako zomierame?" či „Právo na vzdelanie" a „Právo pracovať". Postavili sa tak na odpor Talibanu, ktorý zakázal demonštrácie a násilím ich potlačil po tom, čo sa v auguste opätovne vrátil k moci v Afganistane.



„Žiadame generálneho tajomníka OSN o podporu našich práv na vzdelanie a zamestnanie. V súčasnosti sme zbavené všetkého," povedala pre AFP aktivistka Wahída Amíríová, jedna z organizátoriek protestu.



Demonštrácia v súvislosti s „politickou, sociálnou a ekonomickou situáciou" v Afganistane bola pôvodne plánovaná pred sídlom Misie OSN v Afganistane (UNAMA), v poslednej chvíli však bola premiestnená k vchodu niekdajšej Zelenej zóny, kde sa nachádza viacero veľvyslanectiev západných krajín. Mnoho misií krajinu opustilo po návrate Talibanu k moci, pripomína AFP.



Ozbrojenci Talibanu pri vstupe do prísne zabezpečenej štvrte na začiatku požiadali demonštrantov a novinárov, aby odišli. Reportér agentúry AFP následne videl viac než desať členov hnutia, väčšinou ozbrojených, ako odtláčali novinárov a berú mobilný telefón miestnemu reportérovi, ktorý protestné zhromaždenie natáčal.



„Nemáme nič proti Talibanu, chceme len pokojne demonštrovať," dodala Amíríová.



Symbolické demonštrácie žien sa v Kábule za uplynulých niekoľko týždňov stali pravidelnými, Taliban im totiž stále neumožnil návrat do práce a väčšine dievčat do školy, píše AFP.



Minulý týždeň vo štvrtok malo zhruba 20 žien povolenie na viac než 90-minútový protestný pochod, niekoľko zahraničných a miestnych novinárov však zbili bojovníci Talibanu.