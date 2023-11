Afganistan žiada o pomoc pre utečencov po ich návrate z Pakistanu

Islamabad 7. novembra (TASR) - Afganistan v utorok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo humanitárnu pomoc pre desaťtisíce ľudí, ktoré sa vrátili z Pakistanu v reakcii na opatrenia tamojších úradov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Z Pakistanu doteraz odišlo viac ako 200.000 afganských utečencov. Pakistanská vláda oznámila, že od 1. novembra začne zatýkať Afgancov bez dokladov a nútene ich vráti do vlasti.



"Nútení navrátilci majú vážne problémy, pokiaľ ide o prístrešie, oblečenie či jedlo," uviedol námestník ministra pre utečencov a repatriáciu Muhammad Arsalah Kharoti.



Povedal to počas stretnutia s predstaviteľmi OSN a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Kábule. Žiadal o poskytnutie potrebnej "účinnej" pomoci pre navrátilcov aj v súvislosti s príchodom chladnejšieho počasia.



Afganské úrady tvrdia, že všetci navrátilci dostali jedlo, čistú vodu a bezplatnú dopravu; na ich presídlenie je však potrebné urobiť oveľa viac.



Pakistanská vláda začiatkom októbra vyhlásila, že viac než 1,7 milióna Afgancov žije v Pakistane nezákonne a majú jeden mesiac na opustenie krajiny.



Počas desaťročí vojnových konfliktov v Afganistane odtiaľ do susedného Pakistanu utiekli milióny ľudí. Ďalšie státisíce tak urobili od augusta 2021, keď sa v Afganistane vrátilo k moci hnutie Taliban.