Zomrel jeden z chorvátskych vojakov zranených pri útoku v Afganistane

Záhreb/Kábul 24. júla (TASR) - Jeden z troch chorvátskych vojakov, zranených pri stredajšom samovražednom útoku v Afganistane, podľahol zraneniam. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa chorvátske ministerstvo obrany.



K útoku došlo ráno neďaleko vojenskej základne na predmestí afganskej metropoly Kábul. Samovražedný atentátnik vrazil motocyklom do jedného z vozidiel prechádzajúceho vojenského konvoja.



Jeden z Chorvátov utrpel ťažké zranenia hlavy, na následky ktorých zakrátko zomrel. Podľa rezortu obrany v Záhrebe išlo o 27-ročného vojaka. Zvyšní dvaja zranení vojaci nie sú v ohrození života.



"Bol to izolovaný incident a všetci ostatní chorvátski vojaci sú v bezpečí," uistil chorvátsky minister obrany a vicepremiér Damir Krstičevič. Neuviedol, či pri útoku zahynul aj samotný atentátnik.



Smrť jedného vojaka medzinárodnej koalície na následky bombového útoku na koaličné vozidlo potvrdila aj misia NATO v Afganistane.



V Afganistane v súčasnosti pôsobí v medzinárodnej misii 99 príslušníkov chorvátskej armády.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič vo svojej reakcii na stredajší útok zdôraznil, že pre Chorvátov ide o najtragickejší incident za 16 rokov ich pôsobenia v zahraničných vojenských misiách.