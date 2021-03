Afganistan zrušil dievčatám zákaz spievať na verejnosti

Kábul 15. marca (TASR) - Afganskí predstavitelia zrušili nariadenie zakazujúce dievčatám od 12 rokov spievať na verejnosti, ktoré minulý týždeň zaviedol šéf úradu vzdelávania hlavného mesta Kábul. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



K zrušeniu zákazu prispela kampaň na internetových sociálnych sieťach s hashtagom #IAmMySong. Afganky v rámci nej zverejňovali videá, na ktorých spievali svoje obľúbené piesne.



Mnohé ženy tento uvedený zákaz spevu prirovnávali k vláde islamistického hnutia Taliban v rokoch 1996-2001, keď bolo zakázané spievanie i počúvanie hudby. Dievčatá vtedy nesmeli chodiť do školy a ženy boli úplne vylúčené z verejného života.



Afganské ministerstvo školstva v nedeľu večer zverejnilo vyhlásenie, podľa ktorého sa predmetné nariadenie kábulských úradov nezhoduje s prístupom ministerstva.



Afganské dievčenské spevácke zbory často vystupujú na rôznych slávnostných a oficiálnych podujatiach, pripomína AFP.



Afganistan je napriek pádu Talibanu a desaťročiam medzinárodnej pomoci naďalej jednou z krajín, kde ženy zažívajú najväčší útlak a porušovanie svojich práv.



Afganská centrálna vláda vedie od vlaňajšieho septembra viaznuce mierové rokovania s Talibanom, ktoré by mali ukončiť dlhoročný ozbrojený konflikt v krajine. Vzbúrenci, ktorí ovládajú rozsiahle vidiecke oblasti krajiny, začali v poslednej dobe posilňovať aj svoje pozície v okolí väčších miest.



Spojené štáty podpísali pred vyše rokom s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou za to zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.