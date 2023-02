Afganistan: Bezpečnostné zložky Talibanu usmrtili dvoch členov IS

Kábul 27. februára (TASR) - Bezpečnostné zložky Talibanu v rámci nočnej razie v Kábule usmrtili dvoch militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a jednu osobu zadržali. V pondelok to uviedol hovorca talibanskej vlády Zabíhulláh Mudžáhid. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Miestna odnož IS, známa ako Islamský štát v provincii Chorásán (IS-K), je hlavným nepriateľom Talibanu. Odkedy Taliban v auguste 2021 prevzal v Afganistane moc, táto militantná skupina zintenzívnila svoje útoky na talibanské hliadky a príslušníkov afganskej menšiny moslimských šiitov.



Podľa talibanskej vlády sa nočný zásah bezpečnostných zložiek konal v kábulskej štvrti Chajr Chána a bol zameraný na členov IS, ktorí plánovali útoky v afganskej metropole. Vo štvrti Chajr Chána sa podľa Talibanu ukrýva množstvo príslušníkov IS.



Bezpečnostné zložky okrem usmrtenia dvoch militantov a jedného zadržaného člena IS zhabali aj muníciu a vojenské vybavenie.