Afganská tajná služba zabila vysokopostaveného člena al-Káidy

Kábul 25. októbra (TASR) - Afganská tajná služba (NDS) zabila vysokopostaveného člena teroristickej skupiny al-Káida, ktorý sa nachádzal na zozname najhľadanejších teroristov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Afganská NDS o tom informovala v sobotu v noci prostredníctvom sociálnej siete Twitter, píše agentúra Reuters.



Abú Muhsin Masrí v Spojených štátoch čelil obžalobe z poskytnutia materiálnej podpory a prostriedkov zahraničnej teroristickej organizácii a z plánovania zabitia amerických občanov.



Ako pripomína Reuters, tento bojovník egyptskej národnosti bol považovaný za druhého najvyššie postaveného člena v radoch al-Káidy. Zabitý bol počas špeciálnej operácie v provincii Ghazní na východe krajiny.



Tento mesiac uplynulo 19 rokov od invázie USA do Afganistanu, ktorá bola odpoveďou na teroristický útok z 11. septembra 2001 v New Yorku zorganizovaný al-Káidou.



Dlhoočakávané mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou odštartovali v septembri v Katare - takmer okamžite však uviazli na mŕtvom bode, hlavne v dôsledku sporov okolo uplatňovania islamského práva. Rokovania nadväzujú na prelomovú dohodu medzi USA a Talibanom z februára tohto roka, ktorá počíta so stiahnutím amerických vojakov z Afganistanu.