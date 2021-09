Afganistanské študentky zorganizovali protest proti Talibanu

Kábul 20. septembra (TASR) - Skupina afganských stredoškolských študentiek v pondelok v západoafganskom meste Herát protestovala proti rozhodnutiu hnutia Taliban, ktoré dievčatám znemožnilo navštevovať školy. Informovala o tom agentúra AP.



Skupina 13 žiačok vo veku od 15 do 18 rokov sa zhromaždila na predmestí Herátu, v ktorom nie sú rozmiestnení bojovníci Talibanu. Zhromaždenie spravodajsky pokrývalo niekoľko miestnych novinárov, ktorých tam pozvali samotné študentky.



Účastníčky protestu držali banery sa nápismi, ktoré žiadali, aby im bol umožnený návrat do škôl. Zákaz prístupu k vzdelaniu pre dievčatá podľa nich spôsobí nevzdelanosť afganského národa.



"Žiadame ich (predstaviteľov Talibanu), aby naše školy opätovne otvorili hneď, ako to bude možné," povedala jedna z protestujúcich.



Taliban od svojho nástupu k moci v zrušil ministerstvo pre záležitosti žien a namiesto neho obnovil obávané ministerstvo pre šírenie cností a predchádzanie nerestí. Dievčatám v Afganistane zakázal navštevovať stredné školy a univerzitám nariadil, aby delili študentov do skupín podľa pohlavia.



Afganské ženy a dievčatá v nedeľu vyšli do ulíc hlavného mesta Kábul, aby sa domáhali svojho práva pracovať a študovať.



Taliban ovládol prevažnú väčšinu Afganistanu 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa údajne má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk.